أرقام وطوارئ الإبلاغ عن مخالفات تخفيضات السلع في المحافظات.. متسيبش حقك

مع انطلاق المبادرة الحكومية لتخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية في جميع المحافظات، يستمر جشع بعض التجار الذين يرفضون تخفيض الأسعار بقصد تحقيق أرباح طائلة على حساب المواطن البسيط، فيما طالبت مختلف الجهات الحكومية بالإبلاغ عنهم بصورة فورية من خلال أرقام وطوارئ الإبلاغ عن مخالفات تخفيضات السلع الغذائية المخصصة بكل محافظة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أرقام وطوارئ الإبلاغ عن مخالفات تخفيضات السلع الغذائية في جميع المحافظات، وذلك لكي تتمكن الجهات الحكومية من اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

كيف تقدم شكوى في حماية المستهلك؟

ويستمر رقم حماية المستهلك في تلقي شكاوى المواطنين حول مخالفات أسعار السلع الغذائية بعد التخفيض من خلال الأرقام الآتية الخط الساخن «19588» والواتس آب «01281661880»، و«01030000602».

للإبلاغ عن جشع التجار

كما تستقبل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بلاغات المواطنين من خلال الخط الساخن الثابت لهم عبر الرقم «16538»، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة من خلال الضغط هنا.

رقم التبليغ عن الزيادة في الأسعار

وخصصت مباحث التموين رقم التبليغ عن الزيادة في الأسعار خصوصًا احتكار ورفع أسعار السلع التموينية، وذلك من خلال الخط الساخن عبر الرقم «16528» وهو الرقم الذي خصصه مجلس الوزراء لتلقي البلاغات حول الاستغلال والاحتكار ورفع أسعار السلع الغذائية.

أرقام وطوارئ الإبلاغ عن مخالفات أسعار الفيوم

وتستقبل محافظة الفيوم شكاوى المواطنين من خلال أرقام وطوارئ الإبلاغ عن مخالفات تخفيضات السلع الغذائية عبر غرفة العمليات المركزية من خلال الأرقام الآتية «2168041» و«2168042» و«2168043».

كيف أبلغ عن محل مخالف؟

وحول سؤال العشرات من أهالي محافظة البحيرة عن كيفية الإبلاغ عن المحال المخالفة لأسعار السلع الغذائية فإنّها تتم من خلال غرفة عمليات المحافظة عبر الخط الساخن «144» و«3349447» و«3356397».

الخط الساخن للشكاوى بالإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية تم تخصيص عدة أرقام لتلقي شكاوى المواطنين حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية من خلال الأرقام الآتية، الخط الساخن «19468»، وواتس آب «01212013337»، و«4234136»، و«4234135»، و«4234134»، «4234133»، و«4234132».

شكاوى السلع الغذائية بالشرقية

وفيما يخص أرقام شكاوى السلع الغذائية بمحافظة الشرقية فإنّها من خلال الأرقام الآتية: «2302401»، و«2303693»، و«2333391»، وواتس آب وتليجرام «01270664666».

شكاوى السلع الغذائية بالمنوفية

وفي محافظة المنوفية يمكن الإبلاغ عن شكاوى السلع الغذائية عبر الخط الساخن «15562»، و«2222035»، و«2224899»، و«2239804».