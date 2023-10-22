وزير الإعلام الفلسطيني السابق: الانتفاضة الشعبية العالمية تغيرت لصالح فلسطين

قال نبيل عمرو، وزير الإعلام الفلسطيني السابق، إن قمة القاهرة للسلام، شددت على رفض تصفية القضية الفلسطينية، ووضع العالم أمام حتمية، أن يكون هناك حل سياسي للقضية الفلسطينية، وحدث إجماع على أنه لا مجال لتصفية القضية الفلسطينية، ولا مجال لهدوء الشرق الأوسط، إلا بحل الدولتين، وهذا إنجاز يمكن أن يبنى عليه بالمستقبل.

لا بد من تسوية تقوم على حل الدولتين

وأكد «عمرو» خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أن مؤتمر قمة القاهرة للسلام، كشف عن اختلافات في كثير من الأمور، مع الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول، وعلى الجانب الآخر أوضح، أنه لا بد من وجود تسوية تقوم على حل الدولتين، وهذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير.

إسرائيل تقوم بتصفية شاملة للقضية الفلسطينية

وتابع «عمرو»، أن موقف الانتفاضة الشعبية العالمية، تغيَّر لمصلحة القضية الفلسطينية، لإثبات أن إسرائيل تمادت فيما تفعل، ولم تقتصر على أنها ردت على عملية حدثت، بل إنها تقوم بتصفية شاملة للقضية الفلسطينية، لذا هناك تطور في الموقف الشعبي، وهذا يؤثر على الحكومات في الدول.