افتتاح معرض الدقهلية الدائم وسعر ثابت وموحد لكيلو السكر

افتتحت محافظة الدقهلية، مساء اليوم الأحد، معرض محافظة الدقهلية الدائم للسلع الأساسية، بحي شرق بمدينة المنصورة، كما يجري افتتاح معرض آخر في غرب المنصورة في شارع عبد السلام عارف بجوار صن مول، بتخفيضات تصل ما بين 15% وحتى 30%.

سعر السكر موحد لا يتأثر بالانخفاض والزيادة

قال الدكتور مدحت الفيومي، رئيس شعبة الحلويات في الغرفة التجارية بالدقهلية، في تصريح لـ«الوطن»إن انخفاض سعر السكر في المعرض الدائم لا يؤثر على السكر المستخدم في الحلويات، لأن السكر المخفض بسعر موحد 27 جنيه هو للمستهلك أو المواطن فقط، وبالنسبة للسكر المستخدم للحلويات يبلغ سعر الكيلو 31 ونصف، وأتوقع بأن السكر الفترة القادمة سيشهد انخفاضا.

وأخذت عدسة «الوطن» جولة داخل المعرض لرصد الأسعار، وقال عمرو مصطفى صاحب إحدى محلاتبيع السلع الغذائية بالمنصورة، هناك تخفيضات كبيرة حيث يبلغ سعر الفول المستورد 26 جنيها والفول المصري 24 جنيها والعدس بجبة 38 جنيها والعدس الأصفر 39 جنيها، اللوبيا البلدي 70 جنيها والمستورد 44 جنيها، البرغل 25 جنيها، والفول المدشوش 28 جنيها.

وأضاف علي السيد، صاحب إحدى المحلات بالمنصورة، يبلغ سعر الأرز من 20 وحتى 22 جنيها وشيكارة الأرز 537 جنيها، وكيس المكرونة 6 جنيهات لوزن 350 جرام، وسعر زجاجة الزيت 31 جنيها و58 جنيها وزيت الذرة وزيت 4 ونصف لتر بـ250 جنيها.

أسعار اللحوم في المعرض الدائم

وتابع حسن حماد، تاجر لحوم بالدقهلية، تبلغ أسعار اللحوم البقري 220 جنيها وكذلك اللحمة المفرومة، واللحمة المشكلة 250 جنيها واللحمة الضاني 250 جنيها.