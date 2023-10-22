تعرف على مميزات شهادة الادخار الثلاثية من بنك فيصل الإسلامي

يقدم بنك فيصل الإسلامي للعملاء العديد من شهادات الادخار في ظل أن الفترة الحالية تشهد تسائلًا مستمرًا من جانب المواطنين، بخصوص تفاصيل الشهادات الادخارية ومن ضمن تلك الشهادات شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد المتغير.

تفاصيل شهادة الادخار من بنك فيصل الإسلامي

كما يوفر بنك فيصل الإسلامي للمواطنين شراء شهادة ادخار بقيمة تصل إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها ويبدأ احتساب العائد اعتبارًا من أول الشهر الميلادي التالي للشراء فيما تصل المدة الخاصة بالشهادة إلى 3 أعوام وبالنسبة للعائد يكون ربعًا سنويًا يحتسب بناء على نتائج الأعمال الفعلية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

مزايا الشهادة الادخارية

ويوفر بنك فيصل الإسلامي عقد عمليات استثمارية بضمان الشهادات وبالشروط التي يحددها ويتيح لأصحاب الشهادات فرصة لأداء العمرة في السحب الذي يجريه البنك مرتين في العام على ألا يقل الرصيد عن 5000 جنيه وبالنسبة للاسترداد يمكن للمواطن استرداد قيمة الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق وبعد مرور 6 أشهر على الأقل من تاريخ الشراء وفقاً للقواعد المنظمة للاسترداد بالبنك كما يضاف عائد كل شهادة تلقائياً إلى الحساب الجاري للعميل خلال الشهر التالي لانتهاء ربع السنة الميلادي ما لم يطلب العميل كتابة إضافة العائد إلى حساب الاستثمار الحر عند بلوغه الحد الأدنى للاستثمار.