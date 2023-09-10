عاجل.. أعلى شهادة إدخار بعائد يومي وبفائدة 19% سنوياً.. اعرف التفاصيل

تعتبر الشهادات البنكية من أبرز الطرق التي يبحث عنها المواطنون لضمان تحقيق عائد مضمون من الأموال التي يدخرونها، ولذلك تنوع الكثير من البنوك في الشهادات التي تتيحها للعملاء.

شهادات بعائد يومي

تقدم بعض البنوك شهادات ادخار بفائدة مختلفة ومتنوعة، سواء ثابته أو متغير وبحث دورية الصرف سواء سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهري أو مدفوع مقدما، وفي الأونه الأخيرة اتجهت بعض البنوك لعمل شهادات ذات عائد يومي.

ويقدم بنك الأهلي الكويتي، شهادة ذات عائد يومي متغير لمدة 3 سنوات، والتي تتيح تلك النوعية من الشهادات لأصحابها الحصول على عائد مدخراتهم بشكل يومي. وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات عن الشهادة الثلاثية ذات العائد اليومي المتغير.

تفاصيل الشهادة الثلاثية ذات العائد اليومي المتغير من الأهلي الكويتي

- الشهادة بفائدة سنوية تصل إلى 19 %.

- العائد يصرف يوميا.

- الشهادة لمدة 3 سنوات.

- حد أدنى لربط الشهادة 1000 جنيه.

- دورية صرف يومي.

- نوع الفائدة متغيرة

- يتم شراء الشهادة بالعملة المحلية.

- إمكانية الحصول على العائد عن طريق حساب التوفير أو الحساب الجاري.

- إمكانية استرداد الشهادة بعد 6 شهور من تاريخ إصدارها.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة حتى 90% من قيمة الشهادة.

إمكانية الوصول لحساباتك عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية.