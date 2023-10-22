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طريقة مضمونة.. كيف تربح أكثر من 4500 جنيه شهريا من إحدى الشهادات الادخارية؟

كتب:

سعيد رمضان
10:10 م | الأحد 22 أكتوبر 2023
بنك التعمير والاسكان

بنك التعمير والاسكان

يوفر بنك التعمير والإسكان العديد من الشهادات والأوعية الادخارية التي يمكن للمواطنين شراؤها أو وضع أموالهم بها بأسعار عائد ومدة زمنية تختلف بحسب نوع الوعاء الادخاري.

وتستعرض «الوطن» كيف يمكن للمواطنين ربح يزيد عن 4500 جنيه شهريا، كدخل إضافي بجانب الدخل الأساسي، عبر شراء شهادة Luxury، من بنك التعمير والإسكان، بالإضافة إلى قواعد ومميزات شراء تلك الشهادة:

 

قواعد شراء الشهادة

- تستمر الشهادة لمدة 3 سنوات.

- تصدر للأفراد بعملة الجنيه المصري.

- العائد على الشهادة ثابت طوال مدتها.

- يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي ليوم الشراء وتجدد تلقائياً ما لم يرغب العميل في عدم تجديدها.

- الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفات الـ1000 جنيه.

العائد على الشهادة: 18.5% شهريا، أو 20% سنويا.

 

تحقيق دخل يزيد عن 4500 جنيه

في حالة شراء الشهادة الثلاثية «Luxury» من بنك التعمير والإسكان بمبلغ 300 الف جنيه، بعائد شهري 18.5%، يصبح أمام العميل فرصة تحقيق دخل شهري يقدر بنحو 4,625 جنيه لمدة 3 سنوات.

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