باحث: قمة القاهرة للسلام تجسد الدور المصري المحوري في العالم

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إن قمة القاهرة للسلام، تجسد الدور المصري الفعال والمحوري في العالم، على مستوى التعامل مع تطورات القضية الفلسطينية، وظهر من خلالها تقاعس بعض الأطراف الإقليمية والدولية، على مستوى التعامل بجدية مع التصعيد الراهن.

«فوزي»: دخول المساعدات إلى غزة من خلال معبر رفح البري

أكد «فوزي» خلال مداخلة هاتفية، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الدور المصري ركز منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية، على التحرك وفقًا لمقاربة، تجمع بين الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية، وعملت مصر منذ اليوم الأول، على المطالبة بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، إلى قطاع غزة، وهو ما تحقق منذ أمس، بدخول بعض الشاحنات إلى غزة، من خلال معبر رفح البري.

«فوزي»: مصر حرصت على المطالبة بوقف إطلاق النار

وتابع «فوزي» أن مصر حرصت على المطالبة بوقف إطلاق النار، وضرورة البدء في التحرك لمعالجة الأزمة من جذورها، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لما أقرته الشرعية الدولية.