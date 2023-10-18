لو عايز تشترك في نادي.. اعرف تفاصيل قرض العضوية الرياضية

يقدم بنك قناة السويس المملوك للدولة برامج متعددة للتمويل، سواء للموظفين ‌أو أصحاب المهن الحرة أو المعاشات، ومن بينها قرض عضوية الأندية الرياضية، في حال كان الشخص يرغب في الاشتراك، ولكن لا يمتلك المبلغ الكافي لذلك.

وبحسب جدول أسعار برامج التمويل لشهر أكتوبر 2023، الخاص بعضوية الأندية الرياضية من بنك قناة السويس، نستعرض أهم المعلومات والشروط.

مميزات قرض الأندينة من بنك قناة السويس

- تمويل يصل إلى 350 ألف جنيه مصري.

- أقساط شهرية.

- أسعار فائدة تنافسية.

- مدة القرض تبدأ من 6 أشهر ويصل إلى 7 سنوات.

- يتيح بنك قناة السويس إمكانية سداد الأقساط من خلال فروع البنك، أو عن طريق الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو تحويل الراتب\القسط.

شروط الحصول على قرض الأندية

- الحد الأدنى للسن يكون من 21 عامًا.

- الحد الأقصى للسن حتى 60 عامًا عند انتهاء التمويل.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض

- يحتاج بنك قناة السويس من العميل بطاقة الرقم القومي سارية.

- تقديم إيصال مرافق حديث، كهرباء، تليفون،غاز.

- قد يتطلب أوراق أخرى حسب العميل.