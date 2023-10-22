حداد وصلاة غائب بجامعة الدلتا التكنولوجية تضامنا مع الشعب الفلسطيني 

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية، وقفة دقيقة حداد، وصلاة غائب على شهداء الشعب الفلسطينى، التي طالتهم يد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وذلك بحضور الدكتور عربي كشك رئيس الجامعة، والدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

كشك: أسرة الجامعة تؤيد قرارات الدولة المصرية

وأكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، تأييد أسرة الجامعة الكامل لقرارات الدولة المصرية والقيادة السياسية، والتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن وطنه، والتنديد بالقصف الغاشم للاحتلال واستهدافهم للمنازل والمستشفيات وقتل الأطفال والمدنيين الأبرياء.

وبعد الانتهاء من صلاة الغائب تعالت أصوات الدعاء للشهداء الفلسطينيين، والدعاء لنصرة الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك حرصًا من الجامعة على تقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تقديم كافة أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين.

حملات تبرع بالدم بالتعاون مع الهلال الأحمر

كما قامت الجامعة بتنظيم حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع مؤسسة الهلال الأحمر لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، وحرص الجامعة على التضامن معهم، والمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة المصابين وأسرهم، والتخفيف من حدة أحداث العنف.