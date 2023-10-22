تحرير 100 محضر تمويني في حملات تموينية بسوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، صباح اليوم السبت، لـ«الوطن» أنه تم شن حملات تموينية مكبرة على المحال والأسواق بمركز البلينا وطما، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 100 محضر.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، وتنفيذا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار والأسواق والتصدي للتعديات، ورصد شكاوى الأهالي، وأسفرت جهودها عن تحرير 100 محضر تمويني مختلف.

حملات التموين جاءت على الأسواق

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق، بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج.

وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.