مسببات الإصابة بأمراض القلب.. أبرزها التدخين وسوء التغذية

كشفت وزارة الصحة والسكان، فى تقرير لها عن أسباب ارتفاع الإصابة بأمراض القلب، وكيفية الوقاية من الإصابة بتلك الأمراض.

وأكدت الوزارة فى تقريرها أن أمراض القلب قد تؤثر على وظائف القلب وعلى أجزاء القلب، ومرض القلب هو الأكثر شيوعا.

وأوضحت الوزارة أن أمراض القلب تحدث عندما تكون هنالك عملية تصلب وكذلك تراكم طبقة خليط من الكالسيوم والدهون فى داخل الأوعية الدموية التاجية، أو عندما يحدث انقباض فى هذه الأوعية الدموية، فمن المحتمل حدوث تضييق فى جوفها، الأمر الذى يعيق إيصال الدم إلى عضلة القلب، مشيرة إلى أن أى مشكلة تمس عضلة القلب أو انقباضها تسبب هبوطاً فى قدرة القلب على الانقباض.

وأضافت: هناك عدة أسباب للإصابة بالقلب كالتقدم بالعمر، والتاريخ العائلى لأمراض القلب، والتدخين الذى يعد عادة سيئة يجب التوقف عنها، سوء التغذية، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول.

ولفتت إلى أن السمنة المفرطة وتراكم الدهون من أبرز الأسباب التى تسبب مشكلات صحية فى القلب وذلك نتيجة زيادة نسبة الكوليسترول فى الدم ويؤدى ذلك إلى تصلب الشرايين.

وقدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح المهمة للمواطنين للوقاية من القلب، مؤكدة أنه على المواطنين البعد التام عن التدخين والمشروبات الكحولية والكافين، والإكثار من تناول الأطعمة كالخضراوات والفاكهة، وحذرت وزارة الصحة والسكان من الابتعاد عن الأطعمة الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون، وأكدت أهمية ممارسة الرياضة حتى لو نصف ساعة بشكل يومى.

«شعبان»: النوم فى منتصف اليوم يحمى من أمراض القلب طبقاً لدراسات أجريت حديثاً

من جانبه، قال د. جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق لـ«الوطن» إن هناك بعض العادات التى يمكن القيام بها للوقاية من أمراض القلب، وإنه على المواطنين النوم فى منتصف اليوم وهى عادة يومية تعمل على الحماية من أمراض القلب، مشيراً إلى الدراسات الحديثة التى أجريت فى هذا الشأن، وقال إن الأشخاص الذين يأخذون قيلولة ينخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب، مقارنة بالأشخاص الذين لا يحصلون عليها.

أوضح «شعبان» أن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض القلب، وهم مصابو ارتفاع ضغط الدم، مشيراً إلى أن جميع المواطنين يتعرضون للإصابة بأمراض القلب ولكن مرضى ارتفاع ضغط الدم من السهل إصابتهم وكذلك قليلو الحركة، والأشخاص الذين يتناولون العصائر المعلّبة، والأشخاص الذين ينامون بعد الطعام مباشرة، وكذالك الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الغازية، والأشخاص الذين يتناولون المسكنات بكثرة، والمدخنون، محذراً من خطورة الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة على صحة القلب، مثل الخبز والمكرونة والمعجنات، لافتاً إلى ضرورة تجنبها تماماً أو محاولة التقليل منها.

وقدم «شعبان» مجموعة من النصائح لمرضى القلب، وقال: على المواطنين البعد التام عن التدخين والبعد عن المدخنين والجلوس معهم والاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة، وتابع: «معنى كلامى أكل قليل، حركة كثيرة، ابتعد عن التدخين، لا تدخن ولا تجالس مدخناً، ابتعد عن المخدرات، وحافظ على الضغط، والسكر، والكوليسترول فى الدم، ثم حافظ على سلامتك النفسية وتكيف مع التوتر وضغوطات الحياة». أضاف: «على المواطنين إدراك خطورة الإصابة بالسمنة لأنها أحد أهم أسباب الإصابة بالقلب، مشيراً إلى أنه لا بد من الحفاظ على وزن الجسم بشكل مثالى»، مشيراً إلى أهمية التخلص من دهون البطن حيث إنها ترتبط بخطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول.

ودعا عميد معهد القلب الأسبق المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على صحة القلب، واتباع نظام غذائى صحى، وأن يكون النظام الغذائى الصحى أسلوب حياة ليس بهدف إنقاص الوزن فقط، مشيراً إلى أن النظام الذى يتبعه الشخص هو المحرّك الأساسى فى صحته، وكافة الأمراض أساسها عدم التزام النظام «إذا كان النظام المتبع صحياً فبالتالى ستتمتع بعافية جيدة أما إذا كان سيئاً فإنه يصبح مركزاً للأمراض».