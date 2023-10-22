نقابة أطباء قنا تعلن تشكيل مجلسها الجديد

عقد مجلس نقابة أطباء قنا، اجتماعه برئاسة النقيب الدكتور محمد الديب، وذلك عقب إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي.

تشكيل هيئة المكتب

وأوضحت نقابة الأطباء بقنا أنه تم الاتفاق على تشكيل هيئة المكتب، والتي جاءت كالتالي الدكتور حيدر عبد الحميد، وكيل النقابة، الدكتور حسن أبو الحسن، الأمين العام، الدكتور عمرو حامد، الأمين العام المساعد.

مجلس نقابة الأطباء بقنا

كما شمل التشكيل، الدكتور محمود عبد المولي، أمين الصندوق، الدكتور عبد العزيز طايع، أمين الصندوق المساعد للنقابة، والدكتور محمود عويس مقرر لجنه الإعلام والدكتور محمد حامد مقرر اللجنة العلمية، والدكتور أحمد رمضان مساعد مقرر لجنة الإسكان.

وقال الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء بقنا، إن المجلس سيسعي بكل ما يملك من جهد على أرض الواقع لخدمة الأطباء والقطاع الطبي في قنا، الذين يحملون رسالة سامية تخدم المرضى في المقام الأول، مؤكدا أن الهدف والرؤية واضحة، وهي توفير كافة احتياجات الأطباء وتنفيذ الرؤية التي تناسبهم خلال الفترة القادمة.