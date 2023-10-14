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نقابة الأطباء تعلن نتيجة انتخابات التجديد النصفي غدا

كتب:

سهيلة هاني
03:50 م | السبت 14 أكتوبر 2023
جانب من انتخابات نقابة الأطباء أمس

جانب من انتخابات نقابة الأطباء أمس

أعلنت نقابة الأطباء المصرية، عقد مؤتمر صحفي غدا،  للإعلان عن نتيجة انتخابات التجديد النصفي للأطباء، وذلك في تمام الساعة 12 ظهراً بدار الحكمة.

وتعلن النقابة غدا النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بعضوية نقيب أطباء مصر ومجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

انتخابات نقابة الأطباء

وقالت نقابة الأطباء، في بيان لها، إن مؤتمر الغد سيشهد الإعلان عن نتائج انتخابات التجيد النصفي للنقابة التي انطلقت أمس في كل المحافظات.

وعُقدت أمس انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، والتي استمرت من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء تحت إشراف قضائي كامل. 

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