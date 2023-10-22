«جراحة القلب» بالمنصورة.. الأول بالشرق الأوسط وعلاج مجاني للآلاف من الدلتا والمحافظات

تمتلك جامعة المنصورة أول مركز متخصص فى الجراحات المتقدمة، «مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية» الذى يشمل تخصصين كبيرين ومتكاملين معاً، ما جعله الأول فى مصر والشرق الأوسط، مر عليه حوالى 3 سنوات فقط، ويجرى العمليات الكبرى، وجرى إنشاؤه على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة مالية 250 مليون جنيه، ويضم المركز تسعة أدوار لخدمة المواطنين، ويستقبل المركز عشرات الآلاف من المترددين على العيادة الخارجية يومياً لتقديم الخدمات الطبية المجانية لهم.

نائب مدير المركز: المريض لو تكلف مليون جنيه فى عمليات القلب لا يدفع مليماً واحداً

«المريض لا يتكلف عند علاجه فى المركز جنيهاً واحداً إما أن يتم علاجه على نفقة الدولة أو التأمين الصحى، أو عن طريق التعاقد» هذا ما أكده د. محمد سند، نائب مدير المركز، مشيراً إلى أن بعض المرضى يمكن أن يتكلف علاجهم مليون جنيه، ويتم إجراء العملية له داخل المركز ولا يتكلف جنيهاً واحداً مثل حالات بعض الدعامات.

وقال «سند» لـ«الوطن» إن مركز المنصورة يعد أول مركز فى مصر يجمع ما بين هذين التخصصين معاً فى مكان واحد لأننا نجرى عمليات كثيرة مشتركة ما بين جراحة الأوعية الدموية، وجراحة القلب والصدر، ويتوافر لدينا كافة كل الإمكانيات اللازمة من أجهزة ومعدات وآلات جراحية ومستهلكات وخلافه لإجراء عمليات متقدمة.

كما أنه يوجد لدينا غرفة ضمن 5 غرف موجودة فى مصر وهى الوحيدة من نوعها فى الدلتا وهى «غرفة الهجين»، وممكن نعمل فيها قسطرة وجراحة فى آن واحد. أضاف: مؤخراً أجرينا حالة محتاجة تركب دعامة داخل الشريان الأورطى، وهذا لا يمكن أن يجرى إلا فى غرفة الهجين، وأكد«سند» أننا نجرى جراحة القلب المفتوح بكل تفاصيلها من جراحة شرايين تاجية وجراحة صمامات فى القلب وإصلاح الصمامات، وغيرها على أعلى مستوى.

ويشمل الدور الأول من المركز 6 غرف عمليات بنظام الكبسولة، والدور الثانى يضم 3 غرف عمليات بنظام الكبسولة لجراحات القلب المفتوح، بالإضافة لـ3 غرف لزراعة الرئة وجراحات الصدر.

بينما يضم الدور الثالث 33 غرفة عناية مركزة تم تجهيزها على أحدث النظم الطبية العالمية وتنقسم إلى 2 عناية مركزة عامة تضم 25 سريراً لمرضى جراحة القلب المفتوح، وعناية مركزة لمرضى جراحة الأوعية الدموية، و5 أسِرة عناية مركزة للأطفال حديثى الولادة.