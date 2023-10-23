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تسللوا في الظلام.. لحظة اقتحام جيش الاحتلال لمدينة بيت ريما في رام الله (فيديو)

كتب:

يارا أشرف
04:26 ص | الإثنين 23 أكتوبر 2023
دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة بيت ريما

دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة بيت ريما

تسللت قوات الاحتلال الإسرائيلي ودخلت مدينة بيت ريما، سيرا في خفية وهدوء حاملين السلاح، وذلك استعدادا للهجوم والاقتحام، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

ونشرت وسائل إلعام فلسطينية فيديو للحظة تسلل جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ريما في الظلام الدامس، خشية رصدهم من جانب المقاومة الفلسطينية.

انتهاكات وهجمات القوات الإسرائيلية على غزة

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ دقائق، مدينة بيت ريما التي تقع شمال غرب مدينة رام الله، في فلسطين.

وتواصل إسرائيل منذ بدء الليلة، عنفها وهجماتها في عدة مواقع في قطاع غزة بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي تُلقي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر تحذيرات بإخلاء المستشفى التي تضم 12 ألف نازح بينهم 70% من الأطفال والنساء، وتقع المستشفى في حي تل الهوا بغرب قطاع غزة.

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