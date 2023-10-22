الصحة الفلسطينية: قوات الاحتلال تستخدم أسلحة تتسبب بحروق للشهداء والجرحى

قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن الوزارة رصدت استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلحة غير معتادة، تتسبب بحدوث حروق شديدة في أجساد الشهداء والجرحي، وفق ما أفاد تقرير لتلفزيون فلسطين، مساء اليوم الأحد.

استشهاد 54 وإصابة 90 من أفراد الأطقم الطبية

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن الفترة الماضية سجلت استشهاد 54 فرداً من أعضاء الأطقم الطبية، بالإضافة إلى إصابة 90 آخرين، فضلاً عن الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية، منذ بداية القصف على قطاع غزة المستمر برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من الشهر الجاري.

وتابع أن نحو 10 مستشفيات في قطاع غزة خرجت عن الخدمة خلال الأسبوع الماضي فقط، جراء القصف المستمر واستهداف المستشفيات، موضحًا أنه تم تدمير نحو 23 مركبة إسعاف، وتضرر أكثر من 35 مؤسسة صحية.

الاحتلال يقمع وقفة مساندة لغزة في القدس

وفي نفس السياق، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، وقفة مساندة لغزة، في شارع صلاح الدين، واعتقلت 6 شبان من القدس المحتلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت أن قوات الاحتلال انتشرت في شارع صلاح الدين، تزامنا مع وقفة مساندة لغزة، واعتدت على المشاركين فيها، واعتقلت الشاب عرين الزعانين، والشاب عبد بربر، بعد الاعتداء عليهما بالضرب، كما اعتقلت 3 شبان لم تعرف هويتهم بعد، عقب اندلاع مواجهات في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مجد دعنا أثناء مروره عبر حاجز حزما، شمال شرق القدس المحتلة.