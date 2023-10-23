فيديو يوثق لحظات مرعبة لقصف المنازل في غزة.. الصواريخ لا تتوقف

لحظات من الرعب تبدو وكأنها مشهد تمثيلي داخل فيلم سينمائي، وثقتها كاميرات إحدى الأسر الفلسطينية في أثناء تعرضهم للقصف من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما جرى توثيقه خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الفيديو المتداول

وخلال الفيديو المتداول عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت أصوات بعض من أفراد أسرة فلسطينية وهم يحتمون داخل منزلهم، إذ استيقظوا على أصوات صواريخ القصف المستمر، التي هزت أرجاء المنزل بقوة، وتسببت في انقطاع التيار الكهربي.

وسرعان ما لاقى الفيديو تداولًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبًا بتعليق: «أقسم بالله الواحد حاسس إنه بيتفرج على فيلم رعب مش حقيقة الناس عايشاها في الواقع، لكى الله يا فلسطين».

قصف مستشفى القدس في غزة

وخلال الساعات الماضية، تعرضت مستشفى القدس في غزة لقصف جديد غاشم، من قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما دفع العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بوصف الليلة بأنها الأعنف على فلسطين، منذ بدء الحرب عليها في السابع من أكتوبر الجاري.

وكانت وثقت وسائل الإعلام الفلسطينية، مجموعة من مشاهد ولحظات قصف قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى القدس بـ غزة، الذي يحتمي فيه نحو 12 ألف نازح فلسطيني، كما تم قصف محيط مستشفى الشفاء، حسب قناة «القاهرة الإخبارية».

ورصدت عدسات الكاميرات مقاطع فيديو وثقت لحظات القصف العنيف لمستشفى القدس، وهو ما تفاعل معه بشدة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن عمليات القصف الغاشم على قطاع غزة، قد تسببت في تدمير نحو 42% من الوحدات السكنية داخل القطاع الفلسطيني، جراء القصف العنيف الذي يشنه جيش الاحتلال جواً وبراً وبحراً منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري.