أهم الأخبار| رسالة تهديد لـ أنغام وقصف عنيف على قطاع غزة (فيديو وصور)

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار المهمة في إطار التصعيد الإسرائيلي على غزة، حيث تواصل القصف العنيف على القطاع المحاصر، من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا مستشفى القدس ومحيط مستشفى الشفاء، فيما تلقت الفنانة أنغام رسالة تهديد بعد ردها القاسي على أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي.. وإليكم التفاصيل.

وقصفت القوات الإسرائيلية قبل قليل، حي الرمال بقطاع غزة، فضلا عن محيط مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر، ومجمع الشفاء بغزة، كما اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بحسب ما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويتعرض قطاع غزة الفلسطيني لقصف مستمر من طيران الاحتلال الإسرائيلي، إذ يعد الأعنف منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» في اليوم السابع من الشهر الجاري، والتي ردت عليها قوات الاحتلال بقصف جوي لليوم السابع عشر على التوالي.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي إكس «تويتر سابقا»، مقطع فيديو يرصد القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل على قطاع غزة وسط ظلام دامس لا تضيئه إلا نيران القذائف.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء المستشفى التي تضم 12 ألف نازح بينهم 70% من الأطفال والنساء، وتقع المستشفى في حي تل الهوا بغرب قطاع غزة.

رسالة تهديد إسرائيلية لـ أنغام.. والفنانة ترد

بعد دخولها في صدام عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس»، مع أفيخاي أدرعي متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل أيام، ومهاجتمها إليه قائلة: «ربنا ياخدك ويريحنا من وشك»، كشفت مؤخرًا، المطربة أنغام عن تلقيها رسالة تهديد إسرائيلية بشكل مفاجئ عبر هاتفها.

ودونت أنغام، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة».

وأوضحت أنغام في رسالتها: «نعلم جيدا من أنتم، أنتم محتلون ومغتصبون وسفاحون، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل».

وفالت أنغام في رسالتها: «لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لازال غائرا على جبينكم الذي نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوس لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تُذكركم دوما بأحلك لحظات عاشها شعبكم، وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعدا كل ساعة لا كل عام».

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