أهم الأخبار| رسالة تهديد لـ أنغام وقصف عنيف على قطاع غزة (فيديو وصور)

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار المهمة في إطار التصعيد الإسرائيلي على غزة، حيث تواصل القصف العنيف على القطاع المحاصر، من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا مستشفى القدس ومحيط مستشفى الشفاء، فيما تلقت الفنانة أنغام رسالة تهديد بعد ردها القاسي على أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي.. وإليكم التفاصيل.

وقصفت القوات الإسرائيلية قبل قليل، حي الرمال بقطاع غزة، فضلا عن محيط مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر، ومجمع الشفاء بغزة، كما اقتحمت بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، بحسب ما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويتعرض قطاع غزة الفلسطيني لقصف مستمر من طيران الاحتلال الإسرائيلي، إذ يعد الأعنف منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» في اليوم السابع من الشهر الجاري، والتي ردت عليها قوات الاحتلال بقصف جوي لليوم السابع عشر على التوالي.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي إكس «تويتر سابقا»، مقطع فيديو يرصد القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل على قطاع غزة وسط ظلام دامس لا تضيئه إلا نيران القذائف.

