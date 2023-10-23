«الأرصاد» تعليقا على «تيج»: الطبيعة الجغرافية لمصر لا تسمح بتكون الأعاصير

أكدت الدكتورة منار غانم، بهيئة الأرصاد الجوية، أنّ مصر بعيدة تمامًا عن تأثير إعصار «تيج» الذي يتكون حاليًا في بحر العرب والمحيط الهندي، نظرًا لأن التوزيعات الضغطية في تلك المناطق، بعيدة تمامًا عن التوزيعات الضغطية في طقس مصر.

الطبيعة الجغرافية لمصر بعيدة عن تكّون الأعاصير

وأضافت «غانم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الطبيعة الجغرافية لمصر بعيدة تمامًا عن تكّون العواصف أو الأعاصير، إذ إن الأعاصير لا تتكون إلا على المسطحات المائية الواسعة مثل المحيطات، كما أنها لا تتكون مطلقًا على البحرين الأحمر والمتوسط التي تطل عليهما مصر.

وصول إعصار «تيج» إلى بحر العرب

وفي السياق نفسه، أكدت الأرصاد الجوية أنّ إعصار «تيج» سيضرب اليوم، سواحل عمان واليمن، وفقًا الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، حيث يعمل على ارتفاع امواح البحر.

وأشارت «الأرصاد» إلى أنّ منطقتي بحر العرب والمحيط الهندي، مؤهلتان لتكون العواصف مدارية وأعاصير، نظرًا لطبيعتهما الجغرافية.