حالة الطقس الأيام القادمة ودرجات الحرارة المتوقعة.. هل تسقط أمطار شديدة؟

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام القادمة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود اليوم السبت طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأيام القادمة

وعن حالة الطقس الأيام القادمة الأحد والاثنين، فمن المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية من 4 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة ليومي الثلاثاء والأربعاء، فيتوقع خبراء الأرصاد أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة وانتشار الشبورة المائية أيضًا.

درجات الحرارة غدا الأحد

وجاءت حالة الطقس الأيام القادمة ودرجات الحرارة غدا الأحد، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.