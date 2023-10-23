التحفظ على 55 أسطوانة بوتاجاز في مخزن دون ترخيص بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة منية النصر بالدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت التجارية لبيع السلع الغذائية والمطاعم، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، أسفرت عن تحرير 5 محاضر متنوعة، وضبط 55 أسطوانة غاز في مخزن دون ترخيص.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية بمنية النصر

وقال محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر، في بيان، إنّ الحملة التموينية أسفرت عن المرور على عدد من المنشآت الغذائية والأسواق التجارية في نطاق مدينة منية النصر شاملة القرى والعزب والمجازر والمطاعم والمنافذ، وتم تحرير محضر لمخزن أسطوانات غاز بدون ترخيص، وتم التحفظ على 55 أسطوانة غاز.

كما تم تحرير محضرين لمحل أعلاف لوجود سلع منتهية الصلاحية وعدم وجود بيانات، وتحرير محضر لمبيدات حشرية غير صالحة للاستخدام وتحرير محضر لسلع تموينية وأغذية متغير الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

تكثيف الحملات لتطهير الأسواق بالدقهلية

وأكد رئيس مجلس مدينة منية النصر، تكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، موضحا أن هناك متابعة مستمرة، بالإضافة لوجود حملات تفتيشية مفاجئة لرصد المخالفات، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة.