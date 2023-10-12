تحرير 28 محضرا متنوعا في حملة تموينية على المنشآت الغذائية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة شربين، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية لبيع السلع الغذائية، وتضمنت الحملة المرور على المطاعم والمنافذ، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجان خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، وأسفرت عن تحرير 28 محضرا متنوعا.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية بشربين في الدقهلية

وقال اللواء عادل توفيق برغش، رئيس مركز ومدينة شربين، في بيان، إنّ الحملة التموينية أسفرت عن المرور على عدد من المنشآت غذائية في نطاق مدينة شربين شاملة القرى والعزب والمجازر والمطاعم والمنافذ، وجرى تحرير 28 محضرا متنوعا شاملة أغذية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإعدام 15 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة ومتغيرة الخواص.

وأسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر بيئة، و5 محاضر تموين ومحضرين صحة و7 محاضر بعد الإعلان عن الأسعار، و8 محاضر إشغالات أمام الطرق الرئيسية و3 محاضر أنشطة بدون ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما شاركت في الحملة قوة من شرطة البيئة والمسطحات

تكثيف الحملات لتطهير الأسواق بشربين

وأكد رئيس مجلس مدينة شربين، تكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، وسيكون هناك متابعة مستمرة في الفترة القادمة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة حرصا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.