منافذ حكومية وسلاسل تجارية لبيع السلع المخفضة في القاهرة والمحافظات

بعد نحو 10 أيام من بدء مبادرة الحكومة لبيع السلع بإسعار مخفضة، وهي المبادرة التي تم تعميمها في جميع محافظات ومدن وأحياء الجمهورية؛ للوصول بها إلى كل المواطنين، حتى في المناطق البعيدة والنائية.

منافذ حكومية وسلاسل تجارية لبيع السلع المخفضة

وحرصت الحكومة على توفير المبادرة لبيع السلع المخفضة، في جميع المنافذ التابعة لها، سواء المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزراتي التموين والزراعة، ومنافذ أمان، وشركة المصرية وغيرها في السلاسل التجارية الكبرى داخل القاهرة وخارجها.

منافذ السلع المخفضة في القاهرة

- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الاستهلاكية.

- منافذ أمان والسيارات المتنقلة التابعة لها.

- فروع شركات دلتا ماركت.

- فروع شركة مصرية ماركت.

- سلاسل ومحلات السوبر ماركت الكبرى.

- الهايبرات المختلفة.

منافذ بيع السلع المخفضة في الإسكندرية

- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الاستهلاكية.

- فتح الله ماركت.

- كارفور.

- السرايا ماركت.

- أوكازيون.

- خير زمان.

- جملة ماركت.

- أسواق فتح الله.

منافذ بيع السلع المخفضة في مطروح

- المعرض اللوجستي للسلع والمواد الغذائية.

- فتح الله ماركت بكورنيش المدينة.

- فضل جملة ماركت وسط المدينة.

- البرهومي جملة ماركت وسط المدينة.

- المالكي جملة ماركت شرق المدينة.

- أولاد حماد جملة ماركت وسط المدينة.

- مكه جملة ماركت غرب المدينة.

- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الأستهلاكية.

منافذ بيع السلع المخفضة في سوهاج

- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الاستهلاكية.

- فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة.

- هايبر بسوهاج في طهطا.

- جهينة ماركة.

- منفذ بيع بجوار حي شرق سوهاج.

- المنفذ الرابع بطما.

- معرض السلع الغذائية بميدان العارف بالله في حي غرب سوهاج.

- معرض السلع الغذائية باستاد سوهاج الرياضي بمدينة ناصر.

- معرض السلع الغذائية بميدان الثقافة بحي غرب سوهاج.

- 5 فروع نصف جملة بمراكز سوهاج.

- 21 منفذا لجهاز الخدمة الوطنية.

- 9 سيارات متحركة تجوب المحافظة.

منافذ بيع السلع المخفضة فى الأقصر

- منافذ وزارة التموين.

- منافذ وزارة الزراعة.

- المجمعات الاستهلاكية.

- منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة.

- هايبر مصطفى كامل.

- منفذ بيع السلع الغذائية أمام محطة سكك حديد الأقصر.

- السلاسل التجارية المختلفة بالمحافظة.