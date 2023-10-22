افتتاح منفذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في حي الأربعين بالسويس

افتتح اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، منفذا لبيع السلع الغذائية بحي الأربعين بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

3 وزراء ومحافظ السويس يفتتحون منفذا لبيع السلع الغذائية

وناقش الوزراء ومحافظ السويس المواطنين المتواجدين داخل المعرض للتعرف على آرائهم حول مبادرة مواجهة زيادة الأسعار، وجودة السلع المعروضة، ومدى توافر الأصناف المعلن عنها، ونسبة الاقبال على الشراء خلال ساعات اليوم.

وأشاد المواطنون بجودة المعروضات داخل المعرض، لاسيما اللحوم الحمراء البلدية، والتي عرضها التجار بسعر 250 جنيها للكيلو، فضلا عن الخضروات والفواكة الطازجة بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، وكذلك السلع التموينية مثل الزيوت والمكرونة والأرز والبقوليات.

وزير التنمية المحلية: الحكومة تتوسع في إقامة المنافذ والمعارض

ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض، حرص الحكومة بالعمل على التوسع في إقامة منافذ ومعارض لبيع السلع، بالتعاون مع الشركات الغذائية الكبري والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لتغطي جميع مدن ومراكز السويس وباقي المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الحكومة تسعي لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، مشيرا إلى وجود جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن بالأسعار المخفضة طبقاً لمبادرة رئيس الوزراء.

«صقر»: قطعنا شوطا كبيرا في تنظيم معارض السلع الغذائية

ومن جانبه، قال محافظ السويس إن المحافظة قطعت شوطا كبيرا في مبادرة تنظيم المعارض السلع الغذائية المخفضة داخل الأحياء الخمس، تيسيرا على المواطنين.