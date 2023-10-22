محافظ الغربية يتفقد منافذ السلع الغذائية في قطور للتأكد من تخفيض الأسعار

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار جولاته المفاجئة والمكثفة بصفة يومية على جميع المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الغذائية، لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

متابعة أسعار السلع الغذائية الأساسية

وخلال جولة محافظة الغربية في مركز قطور، تابع أسعار السلع في منفذ «معا ضد الغلاء»، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج، والتأكد من جودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين وتسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس السيسي لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتلبية احتياجات المواطنين، وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

والتقى المحافظ ببعض المواطنين المترددين على المعرض واستمع منهم إلى احتياجاتهم وطلباتهم من المعارض ومدى انخفاض الأسعار بمقارنتها بمثيلاتها بالخارج.

إحكام الرقابة على الأسواق

وشدد «رحمي» على رؤساء المدن، بتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة إحكام الرقابة على السلع والأسواق مع الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، الصحة والطب البيطري إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين.