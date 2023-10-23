عاجل.. «الأرصاد» تحذر من إعصار يضرب 3 دول عربية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، من قوة إعصار «تيج» الذي سيضرب اليوم كلًا من شواطئ سلطنة عمان واليمن وجنوب المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنّ منطقتي المحيط الهندي وبحر العرب، كثيرًا ما تتكون بهما العواصف المدارية بسبب قيمهما الضغطية وطبيعتهما الجغرافية.

ارتفاع سطح المحيط الهندي وبحر العرب

وفي السياق نفسه، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهية الأرصاد الجوية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ تكّون العواصف والأعاصير فى تلك المنطقة مستمرًا في هذا الوقت من العام، بسبب ارتفاع درجة الحرارة على سطح بحر العرب والمحيط الهندي، بحيث تتجاوز 27 درجة مئوية، وذلك يتزامن مع تعرض المنطقة لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا في هذا الوقت من العام، ومنخفض متعمق آخر على سطح المسطحات المائية مما يجعله يتحول إلى عاصفة مدارية ومع زيادة سرعات الرياح يتحول الى إعصار.

ارتفاع كبير في سرعات الرياح

وأكدت «غانم» أنّ إعصار تيج، سيكون في البداية من الفئة الثالثة، ومن المتوقع أن يصل للفئة الرابعة عندما تتجاوز سرعات الرياح 175 كم في الساعة، وتعتبر سرعات عالية جدًا لنشاط الرياح، وفقًا للصور الصادرة عن الأقمار الصناعية، مشيرة إلى أنّ هذه العواصف والأعاصير متوقعة في هذا الوقت من العام، وغالبًا ما تكون مدارية نتيجة المنخفضات الجوية المتعمقة التي تؤثر على تلك المنطقة من غرب بحر العرب والمحيط الهندي، وتؤثر على سلطنة عمان واليمن ومناطق متفرقة في جنوب السعودية، ويصاحبها أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج لتتجاوز الـ7 أمتار.