فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لامتحان مسابقة وظائف الحجر الزراعي

فتح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقفهم وتاريخ وتوقيت الامتحان عبر بوابة الوظائف الحكومية على الرابط https://jobs.caoa.gov.eg/.

إعلان المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية

وسبق للجهاز أن نشر إعلان المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، والذي تضمن حاجة الحجر الزراعي لـ87 وظيفة أخصائي زراعي، و17 أخصائيا كيميائيا، و5 محاسبين، و5 فنيين زراعيين، و6 عمال خدمات.

ومن المقرر أن يعقد الجهاز الامتحان للمتقدمين بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز خلال يومي 31 أكتوبر و1 نوفمبر 2023، باستثناء المتقدمين لشغل وظيفة عامل خدمات سيحدد امتحانهم لاحقا.

محاور الامتحان

ويخضع المتقدمون للتقييم لامتحان يتكون من عدة محاور، تتضمن الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية (وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها وقت التقديم)، والكفايات التكنولوجية والمعرفية (وتضم اختبارات الحاسب الآلي، والمعلومات العامة)، إلى جانب اختبار التخصص للوظيفة المرشح المتقدم لشغلها.