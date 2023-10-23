الحوت «بهلول» يعاود الظهور في الغردقة.. والسائحون يلتقطون الصور معه

ظهر القرش الحوتي، الملقب بـ«بهلول»، مرة أخرى على شواطئ مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، حيث داعب السياح الأجانب الذين حرصوا على السباحة والتقاط الصور التذكارية معه، ويعد من عوامل الجذب السياحي لشواطئ المدينة الساحلية.

القرش الحوتي بهلول في مياه الغردقة

وأكد أحمد بيجو، منظم رحلات بحرية بالغردقة، ظهور القرش الحوتي المعروف بالقرش بهلول على شواطئ الغردقة أثناء رحلة بحرية للسياح الأجانب على متن مركب سياحي، مما آثار إعجاب السياح الذين حرصوا على تصويره والتقاط الصور التذكارية بجواره، في مشهد يجذب السياح من كل مكان بالعالم.

وقال في تصريحات لـ«الوطن»، أن وزن القرش بهلول يصل إلى 20 طنا، وطوله 18 مترا، مؤكدا أن القرش الحوتي لا يتعرض للإنسان رغم ضخامة فمه، فهو من النوع الطيب، ولذلك يطلق عليه بهلول، ويتغذى على العوالق والهائمات المائية والحشائش البحرية، ولا يستطيع مضغ الأسماك، ولا يتعرض للإنسان بل يعتبره صديقا، فهو مسالم جدًا.

القرش مهدد بالانقراض ومحظور صيده

وأشار الدكتور أحمد غلاب مدير المحميات الشمالية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن ظهور القرش بهلول يعد من عوامل الجذب السياحي لشواطئ الغردقة، وهو مهدد بالانقراض، ويصل طوله إلى 18 مترا يبلغ وزنه 21.5 طن، وعمره يصل إلى 70 عاما، مؤكدا أن ظهوره يعد حدثا بيئيا نادرا، ومحظور صيده طبقا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات المهاجرة، ووجوده يعمل على توازن البيئة البحرية.