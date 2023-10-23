«تجارية الدقهلية»: رقابة مكثفة على منافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع

شهد معرضا محافظة الدقهلية لبيع السلع المخفضة، والذي اُفتتحا أمس الأحد في حيي شرق وغرب مدينة المنصورة، إقبالا كبيرا من المواطنين، حيث تراوحت التخفيضات من 15% حتى 30%.

وقال أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية لـ«الوطن»، إن هذه المعارض ستظل مستمرة على مدار العام، حيث التعاون مع عدد من الشركات والمصانع لبيع السلع الغذائية الأساسية فقط للمواطنين بنفس جودة السلع المعروضة في المحال، لكن بأسعار أقل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومحاربة الغلاء ومنع الاحتكار.

وذكر «رعب»، أن هناك مراقبة مستمرة على المعارض، وتم وضع أرقام لتلقي الشكاوى على باب المعرض تلبية لاحتياجات المواطنين، وفي حال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدا أن الأسعار ستكون ثابتة ولن تتأثر بأي معطيات أخرى، ومن الممكن انخفاضها الفترة المقبلة.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

وتقول منى إبراهيم، مواطنة، «هذه أول مرة أدخل المعرض، وقارنت الأسعار بالخارج، وأسعار المعرض أقل بكثير عن الخارج، حتى لو الفارق خمسة جنيهات فقط، فهذا يحدث فرقا كبيرا جدا في حياة البعض، والسلع متنوعة، وجميعها موجودة، وأتمنى أن تظل الأسعار كما هي، وألا تتأثر بعوامل أخرى».

تكثيف الرقابة على المعارض في الدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان، أنه سيتم افتتاح 19 معرضا ضمن مبادرة تخفيض السلع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ليصبح إجمالي المعارض 21 معرضا، وذلك بهدف توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى تكثيف الحملات الرقابية على المعارض والمنافذ.