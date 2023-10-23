استشهاد 25 لبنانيا ونزوح 15 ألفا آخرين بعد غارات إسرائيلية على الجنوب

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، باستشهاد 25 لبنانيا، وتضرر 20 بلدة في غارات إسرائيلية على لبنان، فضلا عن نزوح 15 ألفا آخرين من قرى وبلدات بجنوب لبنان.

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، قال في وقت سابق اليوم، إنّ الاتصالات الدبلوماسية التي تجريها بيروت دوليا وعربيا واللقاءات المحلية، مستمرة بهدف وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وجنوبه تحديدا، ومنع تمدد الحرب الدائرة في غزة إليه.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، موقعًا آلاف الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين، إضافة إلى تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.