أبو الغيط وميقاتي يبحثان سبل وقف المناوشات على حدود لبنان الجنوبية

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، سبل وقف المناوشات عبر الحدود الجنوبية للبنان، والتي تزايدت في الفترة الأخيرة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

الحديث مع نجيب ميقاتي

وقال أبو الغيط، في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»، تويتر سابقاً: «تحدثت مع الرئيس نجيب ميقاتي حول الوضع الخاص بالمناوشات عبر الحدود اللبنانية الجنوبية».

التضامن مع لبنان

وأضاف أمين عام الجامعة العربية قائلاً: «أتضامن مع خشية الرئيس ميقاتي من انزلاق الوضع إلى ما لا يرغب فيه أحد، وأتمنى أن تلقى مساعيه نجاحاً يجنب لبنان أي مصاعب هو في غني عنها حالياً».