«بشرى» تعلق على رسالة تهديد إسرائيليين لـ أنغام: «أنتم مجرمو حرب»

علقت الفنانة بشرى على رسالة التهديد، التي وصلت إلى الفنانة أنغام من جانب الإسرائيليين، بشكل مفاجئ عبر هاتفها.

بشرى تعلق على رسالة تهديد لـ أنغام

وكتبت بشرى تعليقًا على حساب أنغام الرسمي على «انستجرام»، قائلة: «لازم رسالة التهديد تترجم للغات مختلفة، وتوصل لكل شعوب العالم، عشان الناس تعرف أكثر وتتأكد من ممارسات مجرمي الحرب».

«أنغام» تكشف تعرضها للتهديد من الإسرائيليين

وكشفت مؤخرًا، المطربة أنغام، تلقيها رسالة تهديد إسرائيلية بشكل مفاجئ عبر هاتفها، قائلة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «تلقيت على هاتفي الخاص، رسالة تهديد شديدة الحقارة، تهديد لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة».

وأضافت: «نعلم جيدًا من أنتم، أنتم محتلون ومغتصبون وسفاحون، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إن تذكركم التاريخ في الأصل، لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لا زال غائرا على جبينكم الذي نكسناه، مصر التي ستظل للأبد كابوسًا لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستقلة شاهدة على خستكم، تُذكركم دوما بأحلك لحظات عاشها شعبكم، وستبقى أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعدا كل ساعة لا كل عام».

واختتمت أنغام رسالتها، قائلة: «شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض والحق باقون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة، ولنا لقاء قريب ترون فيه إسرائيل ترابا تحت أقدامنا».