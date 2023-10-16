«الأرصاد» تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس اليوم.. إليك التفاصيل

زفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشرى للمواطنين بشأن تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، منوهة بانحسار الشبورة المائية اليوم، فيما يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحارعلى جنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، منوهة بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة الطقس

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أما عن حالة الطقس ليلا، فأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم الاثنين 16-10-2023:

درجات الحرارة اليوم الاثنين

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 الصغرى 22 درجة مئوية.