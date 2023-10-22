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انقطاع المياه في القليوبية اليوم.. 5 مناطق متضررة بسبب إحلال الشبكات

كتب:

حسن صالح
10:21 ص | الأحد 22 أكتوبر 2023
انقطاع المياه بالقليوبية

انقطاع المياه بالقليوبية

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيارات وخزانات الطوارئ، تزامنا مع انقطاع المياه في القليوبية بعدد من المناطق، وذلك بسبب إحلال وتجديد الشبكات في المدينة.

موعد انتهاء انقطاع المياه في القليوبية

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، في بيان، أن انقطاع المياه في محافظة القليوبية اليوم سيستمر لمدة 7 ساعات، وذلك في مدينة طوخ، بدءًا من الساعة الثامنة صباح اليوم حتى 3 عصرا. 

أماكن انقطاع المياه في القليوبية

وذكرت الشركة، أن الأماكن المتضررة من انقطاع المياه في طوخ بالقليوبية هي: 

- شارع مصرف الحصة.

- شارع جلال حجاج.

- شارع أحمد عبد العزيز.

- منطقة بنك الإسكندرية.

- غرب السكة الحديد.

سبب انقطاع المياه في القليوبية 

وأوضحت المحافظة، أن انقطاع المياة بطوخ في القليوبية بسبب إحلال وتجديد الشبكات فى المدينة، مشيرة إلى إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد الشبكات فى المدينة، حيث جرى التنسيق خلال فترة انقطاع المياه بطوخ في محافظة القليوبية، لتوفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياة لحين الانتهاء من الأعمال. 

وأوضح البيان، أنه في حال طلب الخزانات والسيارات خلال فترة انقطاع المياة بطوخ في القليوبية يرجى الاتصال بالخط الساخن «125»، حيث تم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة.

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بقلم حسن صالح