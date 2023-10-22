محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاءات المحطة الوسيطة بالقناطر الخيرية

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء طارق ماهر، رئيس مدينة القناطر الخيرية، أعمال إنشاء المحطة الوسيطة لجمع القمامة لمدينتي القناطر الخيرية وقليوب لحل مشكلة القمامة بالمدينتين، ضمن خطة المحافظة للنهوض بمستوى النظافة، وإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة وفرزها بجميع مدن المحافظة، إذ وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 70%، وتم الانتهاء من إنشاء الجمالون الحديدي والمطالع والمنازل الخاصة بالمحطة.

إنشاء محطة وسيطة بالقليوبية

وجرى الانتهاء من المباني الإدارية الخاصة بالمحطة، وجار تشطيبها، وتتكون من 3 غرف للصيانة وغرفة للجراج وغرفتين للقائمين على تشغيل المحطة وإنشاء غرفة للأمن وغرفة للحريق وغرفة لطلمبات الصرف الصحي.

وأكد المحافظ أن المحطة الوسيطة تقام على مساحة 4.5 فدان وتستوعب 10 آلاف طن يوميا، وسيجري إنشاء خط فرز بالمحطة سيقلل عملية نقل القمامة بنسبة 40% وتم إسناد الأعمال إلى إحدى الشركات، وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع 40 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن المحطة ستخدم مدينتي القناطر الخيرية وقليوب، وسيتم دعم المحطة بالمعدات اللازمة للتشغيل بالتنسيق مع وزارة البيئة ومن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى المدافن العمومية.

محطات جمع القمامة تغطي مدن المحافظة

وتسعى المحافظة لإنشاء محطات وسيطة لجمع القمامة تغطي جميع مدن المحافظة، ففي مدينة بنها يتم انشاء المحطة على مساحة 9.5 فدان، لتخدم مدن بنها وكفر شكر، وبمدينة الخانكة تم إنشاء محطة وسيطة لجمع القمامة على مساحة 3.5 فدان للقضاء على مشكلة القمامة، بالإضافة إلى توسعة المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة لاستيعاب أكبر قدر من المتولد من القمامة بشبرا الخيمة.