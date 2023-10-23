تحرير 182 محضرا تموينيا في حملات على الأسواق والمخابز بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، حملات تموينية مكبرة على المحلات الأسواق بمركز البلينا جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال المحافظة، أسفرت عن تحرير 182 محضرا.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، والمهندس محمد حسين، وكيل المديرية، تنفيذا لتوجيهات وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسعار والأسواق والتصدي لتعديات، ورصد شكاوى الأهالي، وأسفرت عن تحرير 182 محضرا تموينيا مختلفا.

ضبط مخالفات متنوعة في الحملات

وأشار وكيل تموين سوهاج، إلى أن حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق، وذلك بالاشتراك مع ضباط إدارة مباحث تموين سوهاج، وتنوعت المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم، بين نقص في الوزن، وسلع مجهولة، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.