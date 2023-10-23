إطلاق أول شعلة غاز طبيعي في قريتي شهداء بحر البقر 2 و4 بالشرقية

أعلنت شركة مودرن جاس، إطلاق أول شعلة غاز طبيعي لأول وحدتين سكنيتين في قريتي شهداء بحر البقر 2 وبحر البقر 4 بمركز ومدينة الحسينية في الشرقية، بعد الانتهاء من تدفيع الغاز بالقريتين المدرجتين ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

وأوضحت الشركة أنّها نفذت شبكة الضغط البيني في قرية شهداء بحر البقر 2 بطول 1476 مترا ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ 3 تعديات دفع نفقي موجه HDD، وتركيب منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملليمتر بار بأطوال 26 ألفا و175 مترا شاملة فرعات المنازل.

وفي قرية بحر البقر 4، جرى تنفيذ شبكة الضغط البيني بطول 1470 مترا ضغط تشغيل 7 بار، وتنفيذ 3 تعديات دفع نفقي موجه HDD، وتركيب منظم للغاز سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملليمتر بار بأطوال 9249 مترا شاملة فرعات المنازل.

وأوضح المهندس محمد قنديل، رئيس شركة مودرن جاس، أنّ الشركة تعمل مع المواطنين في القريتين على الإسراع بإجراءات التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية في أسرع وقت ممكن، ضمانا لتعظيم وسرعة استفادة أهالي القرية من الخدمة الحضارية والإجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل الخاصة بهم على فاتورة الاستهلاك.

وأكد أهمية المبادرة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيها شهريا لمدة 7 سنوات دون فوائد في المدن والمناطق الجديدة التي يصلها الغاز لأول مرة.

ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى نحو 1200 وحدة سكنية بالقريتين. وبتدفيع الغاز إلى القريتين انتهت الشركة بتشغيل الغاز الطبيعي لـ16 قرية بمحافظة الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة (المرحلة الأولى)، وجار التنفيذ في القرى الأخرى فور الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي.