خبير عن ازدواج خط سكك حديد «بشتيل- إتياي البارود»: يحقق مفهوم النقل المتعدد

كشفت وزارة النقل، تفاصيل ازدواج وتطوير خط بشتيل– الاتحاد– إيتاي البارود – القباري، موضحة أن إجمالي طول الخط 4 كيلومترات، ويضم 37 محطة، ويتم تنفيذ الخط وفق المواصفات والمعايير العالمية، في إطار تطوير منظومة السكك الحديدية.

وأضافت الوزارة في تقرير حديث لها، أنه يتم ازدواج وتطوير إشارات «بشتيل – الاتحاد» بطول 89 كيلومترا، و«الاتحاد – القباري» يتم تطوير السكك الحديدية والإشارات بطول 108 كيلومترات، ويتم تطوير السكة الحديد والإشارات بطول 27 كيلومترا بخط «الاتحاد – إيتاي البارود».

يتضمن الخط محطات رئيسية مهمة بداية من بشتيل بمحافظة الجيزة والمناشي والاتحاد وإيتاي البارود والقباري.

خبير هندسة سكك حديد يعلق

وحول أهمية ازدواج وتطوير خط السكك الحديد، أكد الدكتور أحمد محمدي، خبير هندسة السكك الحديدية، أن ما تقوم به وزارة النقل، حاليا من مشروعات تطوير وازدواج خطوط السكك الحديدية، يحقق مفهوم النقل المتعدد بالتوازي مع تطوير الموانئ وربطها بخطوط السكك الحديدية.

وأضاف الدكتور أحمد محمدي لـ«الوطن»، أنّ خطوط السكك الحديدية الجديدة من المقرر أن تختصر الوقت بشكل كبير في رحلات السفر، خاصة وأن وزارة النقل، حرصت خلال الفترة الأخيرة على تشغيل عربات جديدة على الخطوط، ونوعيات جديدة من القطارات التي تدخل مصر لأول مرة مثل قطار التالجو.