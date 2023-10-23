«بحوث كفر الشيخ»: 350 ألف قنطار إنتاجية محصول القطن منذ بداية الموسم

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أن محصول القطن في كفر الشيخ، خلال الموسم الحالي، حقق إنتاجية كبيرة للغاية، مؤكدا جني 50 ألف فدن قطن حتى الآن، بإجمالي 350 ألف قنطار.

موسم حصاد القطن في كفر الشيخ

وأشار «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن إنتاجية كل فدان من القطن المصري في كفر الشيخ، تراوحت ما بين 7 حتى 8 قناطير قطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، لافتا إلى أن أسعار القطن هذا العام ممتازة للغاية، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المزارعين ويعود عليهم بالخير الوفير.

85 ألف فدان قطن في كفر الشيخ

وأكد أن مساحة محصول القطن المنزرع العام الجاري في محافظة كفر الشيخ، بلغت نحو 85 ألف فدان قطن طويل التيلة والقطن فائق الطول، موضحا أن تلك المساحة تمثل نحو ثلث المنزرعة في محافظات الجمهورية من القطن، لذلك تعد المحافظة مميزة في زراعة هذا المحصول منذ سنوات عدة.