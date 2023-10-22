تعرف على تفاصيل الشهادة الدولارية من البنك الأهلي الكويتي

أعلنت العديد من البنوك خلال الفترة الماضية، عن اتاحة شهادات إدخار دولارية تختلف التفاصيل الخاصة بها وفقاً لكل شهادة، ومن ضمنها البنك الأهلي الكويتي، الذي يطرح شهادة دولارية بعائد تصل نسبته إلى 3% يتم صرفه شهرياً.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل الشهادة الدولارية من البنك الأهلي الكويتي، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل الشهادة الدولارية

- يمكن للأفراد والعملاء من الشركات شراء الشهادة الدولارية من البنك الأهلي الكويتي.

- يصل الحد الأدنى الخاص بالشهادة إلى 500 دولار أمريكي ومضاعفتها.

- كما تصل المدة الخاصة بالشهادة إلى 3 سنوات.

- تصل قيمة العائد إلى 3%.

- بالنسبة لدوريه صرف العائد تكون شهرية.

شروط الاسترداد

- وبالنسبة لشروط الاسترداد يمكن للعيمل الاستراداد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- كما يتم إضافة العائد تلقائياً لحساب العميل الدولاري الجاري أو التوفير.

- يتيح البنك للمواطن إمكانية الاقتراض بنسبة تصل إلى 95% من قيمة الشهادة.