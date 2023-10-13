فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان يحقق إيرادات 72 جنيها في 24 ساعة

حقق فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، إيرادات ضعيفة في شباك تذاكر السينما أمس الخميس، بواقع 72 جنيهًأ فقط لا غير، الأمر الذي جعله يتذيل قائمة الإيرادات اليومية للأفلام المعروضة حاليًا في السينما، بما يهدد برفعه وسحبه من دور العرض خلال ساعات، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وكان حصيلة إيرادات فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان، على مدار أكثر من 10 أسابيع عرض بالسينما قدرت بنحو 13 مليونا و500 ألف جنيه فقط، بعكس فيلم العميل صفر بطولة أكرم حسني، الذي حقق أكثر من 37 مليون جنيه في 8 أسابيع عرض.

قصة فيلم ع الزيرو

تدور قصة فيلم ع الزيرو في إطار إنساني ملئ بالتشويق والإثارة والمفاجآت، حيث يجد حمزة دراجون الذي يعمل في مجال الموسيقى، محاطًا بعصابات خطيرة ومافيا تجارة أعضاء بشرية، وعليه المواجهة والتضحية بحياته من أجل ابنه.

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم ع الزيرو بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، جومانة مراد، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي، محمد لطفي، الطفل منذر مهران، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ ماندو، إنتاج جمال العدل وأحمد العدل وستديوهات فوكس.