طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلين في شارع اليرموك وسط غزة
كتب:
هانى حسن
12:03 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ طائرات الاحتلال تقصف منزلين في شارع اليرموك وسط غزة.
وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى»، التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.
وطوفان الأقصى عملية عسكرية نفذتها حركة «حماس» بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر فجر السبت 7 أكتوبر، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.