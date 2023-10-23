الهلال الأحمر المصري: شاركنا في مساعدات غزة بـ90 شاحنة

قال الدكتور رائد عبدالناصر الأمين العام للهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، إنّ دولا كثيرة أرسلت المساعدات إلى معبر رفح قبل الدفع بها إلى قطاع غزة مثل الإمارات وتونس وتركيا والجزائر وباكستان والهند.

وأضاف «عبدالناصر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة أرسلا مساعدات بلغت 146 طنا، كما أن الهلال الأحمر المصري يشارك في مساعدات بلغت إلى الآن 90 شاحنة من مختلف المحافظات والدول الأخرى».

إيصال المساعدات لغزة

وتابع الأمين العام للهلال الأحمر المصري لشمال سيناء: «هناك ملحمة وتكاتف كبير لإيصال المساعدات لغزة من دول عربية وأوروبية وداخل مصر وأحزاب ومؤسسات مصرية، وكل ذلك عن طريق الهلال الأحمر المصري».

المستلزمات الطبية

وأكد: «تواصلنا مع الهلال الأحمر الفلسطيني، وكان الطلب الأكبر على المساعدات هو الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية، وبالتالي فإن العشرين شاحنة التي دخلت في البداية كانت عبارة عن أدوية ومستلزمات طبية، مثل المسكنات وأدوية إيقاف النزيف ومحاليل، بالإضافة إلى حليب الأطفال وبعض المستلزمات الخاصة بالحوامل والقافلة الثانية شملت ذلك وتمت إضافة مواد غذائية».