إقبال كبير على منافذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية في إسنا

شهد معرض السلع الغذائية المخفضة في إسنا بالأقصر، توافد أعداد كبيرة من المواطنين لشراء احتياجاتهم ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح بين 15 و25%، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وتحت إشراف اللواء هشام السعدي، رئيس مركز ومدينة إسنا.

سعر السكر والزيت والأرز

وتشمل المبادرة بيع السلع الأساسية، مثل السكر والأرز والزيت والفول والعدس، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والسمن، والمكرونة، ومنتجات الدواجن والبيض، إذ يباع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، و22 جنيهًا لكيلو الأرز، والجبن 250 جراما بـ10 جنيهات، والفول 12 جنيها للنصف كيلو، والزيت العبوة اللتر 45 جنيها.

افتتاح ثلاثة معارض

وكانت مديرية تموين الأقصر، افتتحت عدة معارض في بندر الأقصر ومدينة إسنا ومركز البياضية، وجاري افتتاح معرض بمركز ومدينة أرمنت، كما جرى إمداد الوحدات المحلية على مستوى المحافظة بكافة السلع الغذائية الأساسية (سكر ـ أرز ـ زيت - مكرونة ـ مسلي ـ دواجن وغيرها من السلع)، وذلك بمشاركة مخازن الشركة المصرية التابعة لوزارة التموين والسلاسل التجارية الكبرى والمحلات التجارية.

مواجهة ارتفاع الأسعار

وتأتي المبادرة في إطار حرص الدولة على مواجهة ارتفاع الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة، إذ تقوم المديرية بإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية المعروضة والتأكد من صلاحيتها حرصا على صحة وسلامة المواطنين، ومتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مدن المحافظة.

كما جرى التنبيه على كبار التجار بتخفيض أسعار السلع التي يسلمونها إلى تجار التجزئة وإعطائهم فواتير دالة على ذلك، لضمان انخفاض الأسعار على مستوى كافة المتاجر والمحلات على مستوى المحافظة.