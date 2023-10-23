متطوعة بالتحالف الوطني: مرابطون عند معبر رفح حتى إغاثة الشعب الفلسطيني

قالت هيام الفقي، متطوعة ضمن قوافل الإغاثة الموجهة إلى غزة، إنّ مصر تلعب دورا كبيرا في تقديم المساعدات والمواد الإغاثية للشعب الفلسطيني.

إقامة المتطوعين

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «كل الشباب عند معبر رفح عاش ظرفا صعبا، حيث نعيش في خيام، والنوم على الأرض مع بعض المفروشات البسيطة والأرض غير ممهدة تماما».

مرابطون حتى الإغاثة

وتابعت متطوعة ضمن قوافل الإغاثة لغزة عند معبر رفح: «تحمّل الشباب هذه الأجواء والظروف والأحداث تحت شعار مرابطون حتى الإغاثة، وبالفعل جرى إدخال دفعتين من المساعدات، ولدينا نحو 2000 متطوع تحت راية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهناك شباب جامعي متطوع يقيمون معنا دون مقومات معيشة».

وواصلت: "نتمنى توصيل المياه والأكفان والأدوية وغيرها من المساعدات، ولدينا شباب يبكون بسبب ما يحدث في غزة وهناك مَن لم يستطع تخطي هذا الأمر حتى الآن".