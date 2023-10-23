هيئة الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس.. وتنصح المواطنين: «طلعوا الشتوي»

تستمر حالة الطقس الخريفية المستقرة في مصر، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا باردًا ليلًا في النصف الأول من فصل الخريف، وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد ارتداء الملابس الثقيلة، قائلة: «نبدأ من دلوقتي نطلع الشتوي».

حالة الطقس في فصل الخريف

وأوضحت عضو هيئة الأرصاد لـ«الوطن»، أنّنا ما زلنا في النصف الأول من فصل الخريف، الذي يتميز بسمات مناخية مرتبطة بفصل الصيف، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، أما خلال النصف الثاني من فصل الخريف والذي سيبدأ خلال أسبوعين من الآن، فسيبدأ الطقس في التحول إلى الشتوي، حيث يزيد الانخفاض في درجات الحرارة مع بداية ساعات الليل، وقد يصل الفارق بين درجة الحرارة العظمى والصغرى إلى 15 درجة.

موعد ارتداء الملابس الشتوية

وأشارت غانم إلى أنّ النصف الثاني من فصل الخريف سيشهد نشاط للرياح الباردة، وانخفاض درجة الحرارة العظمى والصغرى على الأنحاء كافة، وقلة فترات سطوع أشعة الشمس، وتكاثر السحب الممطرة خاصة على السواحل الشرقية والغربية للبلاد، والتي قد تمتد إلى القاهرة وشمال وجنوب الصعيد، ما يتطلب ارتداء الملابس الشتوية، تجنبا للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.