عاجل.. حسم مصير انتقال نجم الأهلي إلى بيراميدز مجانا

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، حقيقة التقدم بعرض رسمي لعمرو السولية، نجم الأهلي، في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأحمر، بسبب كثرة الإصابات التي تعرض لها منذ الموسم الماضي، بالإضافة لانضمام إمام عاشور لصفوف القلعة الحمراء، ومشاركة أحمد نبيل كوكا مع الفريق الأول بصفة منتظمة.

مصدر: بيراميدز لم يقدم عرضا رسميًا لـ«السولية»

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «بيراميدز لم يتقدم بعرض رسمي لعمرو السولية، من أجل ضمه بالموسم المقبل، في صفقة انتقال حر».

وأضاف: «بيراميدز ينتظر حسم مصير عمرو السولية مع الأهلي، إذ يرى أن اللاعب أولويته البقاء داخل صفوف القلعة الحمراء، بالإضافة لامتلاك النادي صاحب الزي السماوي، عدة لاعبين في خط الوسط، لذلك لا يعتبر تدعيم هذا المركز أولوية داخل الفريق».

مصدر: بيراميدز ينتظر حسم مصير عمرو السولية مع الأهلي

وأشار المصدر إلى أن «عمرو السولية ينتظر العودة للمشاركة مع الأهلي، من أجل حسم مصيره خلال شهر يناير المقبل، استعدادًا لرحيله أو تجديد عقده مع القلعة الحمراء».

وأكد: «بيراميدز فاوض عمرو السولية، لكن الأمر لم يصل إلى حد وجود عرض رسمي، وينتظر قراره النهائي حول الاستمرار مع الأهلي، وحال تأكد رحيله سيعرض الأمر على باتشيكو، المدير الفني للفريق، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الصفقة».