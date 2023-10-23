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«حديد عز»: صدرنا 753 ألف طن «تسليح» خلال النصف الأول من 2023

كتب:

مريم حنفي
02:10 م | الإثنين 23 أكتوبر 2023
حديد التسليح

حديد التسليح

أعلنت شركة حديد عز أن صادرات النصف الأول من العام الجاري بلغت 753 ألف طن، موضحة أن هناك توقعات باستقرار الاستهلاك العالمي الخاص بالصلب ليسجل 1885 مليون طن، في حين أن الإنتاج العالمي للصلب الخام شهد تراجعا بنسبة 1.1% ليصل إلى 944 مليون طن.

أسعار الحديد اليوم 

وسجلت أسعار الحديد اليوم الاثنين في الأسواق استقرارا ملحوظا ليبلغ سعر طن حديد عز 32 ألفا و135 جنيها، فيما يسجل سعر طن حديد السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيه، ويبلغ سعر طن حديد مصر ستيل 32 ألفا و500 جنيه، فيما وصل سعر طن حديد الجارحي 31 ألفا و500 جنيه، وبالنسبة لسعر طن حديد العشري وصل إلى 33 ألف جنيه. 

 

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