هبوط كبير في أسعار الحديد اليوم الجمعة 20-10-2024 بالأسواق

شهدت أسواق الحديد تراجعًا جديدًا في الأسعار اليوم الجمعة 20-10-2023 محققًا نسبة انخفاض بلغت 275 جنيهًا في الطن، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، مقارنةً بأسعار أمس.

أسعار الحديد اليوم

وبدأت أسعار الحديد تنخفض في السوق المحلية بسبب توافر نسبة كبيرة من خام الحديد، وهو البليت من الخردة الحديدية المحلية.

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الجمعة 20-10-2023 في الشركات والمصانع، والمُعلنة رسميًا من قبل بوابة الأسعار والمصانع وهي كالتالي.

أسعار الحديد للمستهلك

- سجل سعر حديد عز اليوم نحو 35 ألفًا و918 جنيها للطن، مضافا إليه مصاريف النقل وهامش الربح.

- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34 ألفًا و412 جنيها.

- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألف جنيه.

- حديد العتال بـ32 ألفًا و800 جنيه للطن.

- حديد مصر ستيل سجل 32 ألفًا و100 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد الكومي 32 ألفًا و400 جنيه.

- حديد المعادي بسعر 32 ألفًا و200 جنيه.

- حديد عطية وصل إلى 32 ألفًا و700 جنيه.

-ووصل سعر حديد بشاي نحو34 ألفًا جنيه.

- وبلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه.

- سجل طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه.