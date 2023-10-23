إجراء 12 ألفا و750 جراحة مجانا لمرضى العيون الأولى بالرعاية في الفيوم

نجحت جمعية الأورمان بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، في إجراء 12 ألفًا و750 عملية جراحية مجانية بمختلف أنواع جراحات العيون، وذلك للمرضى غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة، بالتعاون مع أكبر المراكز الطبية المتخصصة بجراحات العيون في محافظتي القاهرة والفيوم منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن.

يأتي ذلك في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الفيوم وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا على أرض المحافظة، وللحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية

وأكد طارق الشوربجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية، وذلك لما تقوم به من دور فعّال يؤكد أهمية مؤسسات المجتمع المدني في نمو المجتمع وتقدمه، لافتًا إلى أنّ عمليات العيون تتم فبي أكبر المراكز الطبية المتخصصة والعالية الجودة، والتي تقدم للمرضى غير القادرين في قرى ومدن محافظة الفيوم وخصوصًا في القرى الأكثر احتياجًا بمختلف مراكز المحافظة.

تنظيم قوافل طبية شهرية

من ناحيته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنّه يتم تنظيم شهريًا ما لا يقل عن 4 قوافل شهرية، وأنّ القافلة الواحدة تتضمن صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وعمل النظارات الطبية، وإجراء عمليات المياه البيضاء، والمياه الزرقاء، وجراحات الشبكية، وزرع القرنية، كل ذلك بالمجان تمامًا دون أن يتحمل المريض أي أعباء تثقل كاهله، وذلك ضمن مشروعها لمكافحة العمى وعلاج أمراض العيون لغير القادرين من خلال سلسلة من القوافل الطبية الموسعة.

مضاعفة أعداد المرضى قريبا

وأضاف أنّ الجمعية تستهدف خلال الفترة القادمة، مضاعفة أعداد مرضى العيون في القرى والنجوع النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، وفي أكبر المراكز الطبية المتخصصة في علاج أمرض العيون في مصر، والتي تقدم لهم خدماتها الطبية والعلاجية.

وأكد «شعبان»، أنّ الجمعية نجحت وحتى الآن بمحافظة الفيوم في إجراء 12 ألفًا و750عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 9 آلاف و140 نظارة طبية لغير القادرين.